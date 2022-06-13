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أخبار الجزائر

موجة حر تصل إلى 42 درجة تحت الظل على 5 ولايات

بقلم أمينة داودي
موجة حر تصل إلى 42 درجة تحت الظل على 5 ولايات
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اعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن موجة حر تصل إلى 42 درجة على الولايات الوسطى

رابط دائم : https://nhar.tv/rztoE
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