أخبار الجزائر موجة حر تصل إلى 42 درجة تحت الظل على 5 ولايات بقلم أمينة داودي نشر في 13 جوان 2022 - 14:09 شارك غرِّد أرسل 1 0 اعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن موجة حر تصل إلى 42 درجة على الولايات الوسطى رابط دائم : https://nhar.tv/rztoE اقرأ أيضا قسنطينة: نساء ضمن شبكة إجرامية أسّست شركة وهمية لبيع أدوية مقلّدة أخبار الجزائر 25 ماي تأجيل محاكمة المؤثرين في قضية النصب على الطلبة للمرة الثالثة أخبار الجزائر 26 ماي الايقاع براقيين مزيفين نصبا على أشخاص عبر الفايسبوك في تلمسان أخبار الجزائر 24 ماي بعد الإنتشار الواسع للقردة..بلدية الاربعاء ناث ايراثن تحذر أخبار الجزائر 24 ماي أمطار رعدية تتعدى 30 ملم على 16 ولاية أخبار الجزائر 24 ماي الشلف: وفاة فلاح في حادث إنقلاب جرار ببنايرية أخبار الجزائر 12 جوان مجهولون يقتلون شابا في ظروف غامضة ويرمون جثته بأم البواقي! أخبار الجزائر 07 جوان هذه حصيلة حوادث المرور خلال 24 ساعة أخبار الجزائر 06 جوان مسبوق يحرق سيارة صهره بسبب شكوك حول خيانة زوجته له أخبار الجزائر 13 جوان الوادي.. وفاة شخص اثر إنحراف مركبة عبر الطريق دوار الماء النخلة أخبار الجزائر 31 ماي