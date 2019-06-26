موجة حر غير مسبوقة تجتاح فرنسا بداية من الجمعة

سيكون الفرنسيون، على موعد مع موجة حر قوية هذا الأسبوع، ينتظر أن تحطم الرقم القياسي على الصعيد الوطني.

وحسب مانشرتها صحيفة “غارديان البريطانية”، أنّ درجات القياسية عادة ما يجري تسجيلها في أواخر جويلية أو أوت ، لكن الأمر سيختلف هذه السنة،

حيث يتوقع أن تشهد العديد من دول أوروبا موجة حر غير عادية في فترة مبكرة من الصيف.

وتابع “يتوقع خبراء الأرصاد أن تصل درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها، خلال ما تبقى من جوان الجاري، خصوصا في النمسا وبلجيكا والتشيك والدنمارك وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا وسويسرا”.

وذكر أحد خبراء الأرصاد في فرنسا ،”نحن نتوجه إلى رقم قياسي جديد في بلادنا”،

مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى تجاوز 45 درجة في منطقتي نيمس وكاربينتراس الجنوبيتين، يوم الجمعة.