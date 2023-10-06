مورينو يطلق تصريحات صادمة بخصوص عوار!

أطلق مدرب روما الإيطالي، جوزيه مورينيو، تصريحات صادمة بخصوص مستويات لاعبه الدولي الجزائري حسام عوار مع الفريق.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية، تصريحات مورينيو عقب نهاية مواجهة فريقه أمام المنافس سيرفيت السويسري برسم الجولة الثانية من الأوروبا ليغ:”حسام عوار يعاني لإيجاد من نحن كفريق”.

وأضاف مورينيو:”عوار يجب عليه أن يسير وفق نهج الفريق وليس العكس، ويجب أن ينضج وفق عمل الفريق ليفهم طريقة لعبنا”.

وختم السبيشل وان حديثه:”نحتاج إلى الوقت هذا صحيح، لسوء الحظ ليس لدينا الوقت لذلك لأننا نحتاج حصد النقاط الآن”.