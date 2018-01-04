كشفت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية، أن المدرب البرتغالي جوزي مورينيو يستعد للرحيل عن قلعة الشياطين الحمر في نهاية الموسم.

وتأتي هذه التأويلات بسبب غضب المدرب البرتغالي على إدارة فريقه وخاصة أنّ التيار لا يمر بين الطرفين.

فبعد تصريحات “مورينيو” الأخيرة التي استفز فيها إدارته على عدم منافسة السيتي في سوق التحويلات.

كما أن نتائج “المانيو” في الدوري الإنجليزي وابتعاد السيتي في الترتيب العام للبطولة جعله يفكر في المغادرة.

وتشير الأخبار أن “ناصر الخليفي” ، رئيس باريس سان جيرمان عرض على “السبيشال وان” تدريب فريقه الموسم المقبل.