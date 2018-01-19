“مورينيو” يوافق على عودة “رونالدو” لـ “مانشستر يونايتد”

كشفت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، أنّ المدرب البرتغالي لمانشستر يونايتد “جوزي مورينيو”، قد أعطى موافقته لعودة “رونالدو” للشياطين الحمر.

“رونالدو” الذي يعاني من مشاكل عديدة مع “ريال مدريد”، بات قريبا من مغادرة أسوار الملكي في الميركاتو الصيفي.

ولا يزال “الدون” ينوي العودة الى “مانشستر” والإعتزال في هذا الفريق الذي عرف تألقه في سماء الكرة الأوروبية.

من جهة أخرى، بعدما منح “السبيشل وان” لإدارة فريقه الضوء الأخضر بضم “كريستيانو”، فإن آخر كلمة ستكون للاعب نفسه.

وحسب ما ذكرت ذات الصحيفة، فإنّ إدارة “الشياطين الحمر” ستجهز مبلغ 400 مليون أورو لضم الدون.

200 مليون أورو ستكون خاصة بالنادي الملكي و200 مليون الأخرى ستكون خاصة براتب البرتغالي.