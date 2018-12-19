مورينيو يُدلي بتصريحه الأول بعد مُغادرته “الشياطين الحمر”

أدلى اليوم الأربعاء المدرب البرتغالي “جوزي مورينيو” بأول تصريح بعد إقالته من تدريب فريق “مانشستر يونايتد” الإنجليزي أمس الثلاثاء.

وقال “مورينيو” لشبكة “سكاي سبورتس”:”لا أتغير وما فعلته عندما تركت تشيلسي على سبيل المثال هو نفس الشيء الذي سأفعله الآن”.

“أُبقي على الأشياء الجيدة، ولا أتكلم عن أي شيء حصل في النادي… بإمكاننا التحدث عن الكثير من الأشياء الجيدة ولكن الأمر إنتهى”.

“لمانشستر يونايتد مستقبل بدوني كما لي مستقبل بدون مانشستر يونايتد، فلماذا علي أن أشارككم أو أنصار النادي بما أشعر به؟”.