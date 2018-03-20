“مورينيو” يُوافق على دفع الشرط الجزائي لـ”غولام” !

منح مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي جوزي مورينيو، موافقته للإدارة من أجل إستقدام الدولي الجزائري غولام ودفع الشرط الجزائي في عقده.

حسب ما أشار إليه موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، أين رشح الظهير الأيسر لنابولي فوزي غولام الظهير للالتحاق بصفوف “المانيو” الصيف القادم.

زمنح البرتغالي مورينيو، موافقته على دفع مبلغ 30 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد غلام مع نابولي.

يذكر أن المناجير الشهير “خورخي مينديز” وكيل أعمال مورينيو هو نفسه وكيل غولام، ما يضع اليونايتد في موقع قوة مقارنة ببقية الأندية.