موظفات غايتهم الستر والثبات

الوفاء عملتي والحلال مطلبي.. أستاذة تريد من يأخذ بها إلى دنيا السعادة

لا أنكر أنني أحيا حياة مريحة والحمد لله، لكني أحيانا ينتابني شعور يقتل فيّ أشياء جميلة، وسببه الوحدة التي جعلت أيامي كلها صورة طبق الأصل، فبات لزاما عليّ أن أجد تقديرا لتضحياتي وشحذا لأمنياتي، هذا الأمر لن يكون إلا من زوج أسلّمه مفاتيح قلبي حتى يفتح لي أبواب الأمل على مصراعيه.

أنا أمينة من ولاية مستغانم، أبلغ من العمر 40 سنة، مطلقة من دون أبناء، أستاذة في الطور المتوسط، جميلة ورشيقة، متخلقة وحنونة، أريد أن يكون لي لقاء برجل نهل من الفضائل الكثير ويرتقي بي إلى عالم جميل.

أريد أن يكون رجل حياتي من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنه لا يتجاوز 55 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل من دون أولاد، وكل ما يهمني أن يكون موظفا مستقرا وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

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ليس من حقنا أن نتهم الزمن بالقسوة والإجحاف بعدما تكون الحياة قد منحتنا انتصارات كثيرة ومن الصحة ما يجعلنا فيها مثابرين، لأن كل الأرزاق تأتي في أوانها المحدد والمسطر من الله عزّ وجل، وما علينا إلا العمل بالأسباب لنيلها، وأنا اليوم أريد أن أعمل بها وأناشد من خلال هذه الصفحة زوجا يكون لي خير معين.

فلكل من يهمه أمري أقول.. أنا أمال من العاصمة، أبلغ من العمر 37 سنة، خمرية البشرة “مسرارة” كما يقال ورشيقة القوام، موظفة مستقرة في منصب محترم، أطمح أن يكون لحياتي معنى مع رجل محترم وخلوق، يعي ما للمرأة العاملة من حقوق وما عليها من واجبات، لا أطلب المستحيل بقدر ما أريد أن يكون موظفا مستقرا ولديه مسكن خاص، أقبله أرمل أو مطلقا، كما أفضله من إحدى ولايات الوسط الجزائري.

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