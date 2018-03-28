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موظف يسرق قطع غيار تتراوح قيمتها قرابة المليار بسيدي بلعباس

أخبار الجزائر
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موظف يسرق قطع غيار تتراوح قيمتها قرابة المليار بسيدي بلعباس
بقلم عاشور عبد الكريم

أقدم موظف بمؤسسة العتاد الفلاحي بسيدي بلعباس على سرقة قطاع الغيار التابعة للمؤسسة التي يعمل بها.

و قدر حجم المسروقات  بحوالي 600 مليون سنتم.


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