موظف يسرق قطع غيار تتراوح قيمتها قرابة المليار بسيدي بلعباس

و قدر حجم المسروقات بحوالي 600 مليون سنتم.
احتلت الجزائر المرتبة الثالثة إفريقيا في مجال الجاذبية للإستثمار الأجنبي بعد كلّ من المغرب ومصر.
حيث جاءت المغرب في المرتبة الأولى قبل مصر الّتي احتلت المرتبة…
عثر صباح اليوم الأربعاء بمنطقة المرحوم بلدية لغروس ببسكرة، على جثة شاب داخل بيت بلاستيكي.
تعرضت للخنق بواسطة سلك يستعمل في البيوت البلاستيكية وهي مرمية.
وحسب مصادر…
ايزموران..مكان ليس كأي مكان بالنسبة لسكان عرش أث خليلي وبالأخص قرية الساحل فله قيمة تاريخية كبيرة لما يحكيه من تفاصيل.
مهمة لإحدى المعارك الكبيرة إبان الثورة التحريرية التي…
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