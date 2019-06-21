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موقع “الكاف” يشيد بـ “روح المجموعة” لدى “الخضر”

الرياضة
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موقع “الكاف” يشيد بـ “روح المجموعة” لدى “الخضر”
بقلم أمير بهلول

أشاد الحساب الرسمي لـ “الكاف” بروح المجموعة التي تميز المنتخب الوطني الجزائري الذي سيواجه “كينيا” في أول مباراة له في كأس إفريقيا هذا الأحد.

ونشر الحساب الرسمي للكاف عبر “التويتر” فيديو للخضر وعلق عليه قائلا: “يمكنك أن تشعر بروح العائلة الجزائرية في هذه اللقطات”.

وأضاف: “الخضر تغمرهم المشاعر الطيبة قبل بداية الكان”.


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