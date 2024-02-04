مولوجي: تنظيم مهرجان دولي للشعر الحساني قريبا

كشفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، أن الجزائر تعمل حاليا على تنظيم مهرجان دولي كبير للشعر الحساني في غضون أشهر قليلة.

وأكدت مولوجي خلال استقبال رئيس الاتحاد العالمي للأدب الحساني الشاعر الموريتاني الدوه ولد بنيوك. أن هذا المهرجان سيجتمع فيه كبار شعراء وكتاب الأدب الحساني من كل ربوع إفريقيا. إلى جانب عقد لقاءات علمية وندوات أدبية تعنى بالثقافة الحسانية التي ترسخ قيم الأخوة بين الناطقين بها.

ووأوضح بيان للوزارة، أن اللقاء كان فرصة للحديث عن أصالة الأدب الحساني في الجزائر. وعن مهرجان الأدب الحساني الذي سيقام في موريتانيا بعنوان “نواقشوط عاصمة الأدب الحساني”. لتكون الجزائر السنة المقبلة عاصمة للأدب الحساني.

من جهته أشاد رئيس الاتحاد العالمي للأدب الحساني بالدور الكبير الذي تقدمه الجزائر لمهرجان الأدب الحساني بموريتانيا. الذي يعيد الوهج للثقافة الحسانية مثمنا دور الجزائر في الارتقاء بالمشترك الثقافي والأدبي عربيا وإفريقيا.

كما أكد أن الجزائر باعتبارها قبلة الأحرار وقلعة الممانعة كانت راعية للفعل الثقافي باقتدار بين الشعوب العربية والإفريقية. من أجل ترسيخ قيم الهوية الثقافية الأصيلة لتكون حقيقة مجمع الثقافات الأصيلة والعريقة .

وثمن ولد بنيوك، دور فرع الجزائر للاتحاد بتندوف الذي كان -حسبه- “أنشط فرع سنة 2023″، وهو ما يعبر عن الاهتمام الذي توليه الجزائر للثقافة الحسانية باعتبارها حاضنة أساسية للأدب الحساني.

ومن جانبها، ذكرت مولوجي بأن الجزائر تولي عناية خاصة بهذا المكون الثقافي في بلادنا، معبرة عن دعم الجزائر ومرافقتها لمهرجان الأدب الحساني الذي سيقام في موريتانيا من خلال المشاركة الفعالة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور