مولودية البيض تدعم العميد في أحداث ملعب “أورلاندو”

أعلنت إدارة مولودية البيض، عن دعمها المطلق لنظيرتها من مولودية الجزائر، في قضية أحداث ملعب “أورلاندو” بجنوب إفريقيا، على خلفية إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام أورلاندو بيراتس.

وكانت إدارة “العميد” قد أكدت أمس، تلقيها مراسلة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بخصوص الأحداث المؤسفة، التي شهدها الملعب، بعد صافرة النهاية وإقصاء النادي من المنافسة القارية.

وتمنت إدارة فريق مولودية البيض، المقبل على نصف نهائي كأس الجزائر هذا الثلاثاء أمام شباب بلوزداد، في بيان لها اليوم السبت، كل التوفيق لمولودية الجزائر، في هذه القضية.

مضيفة: “نعلم كم بذلتم من جُهد وصَبر في هذه القضية. وكم الطريق صعبة ومليئة بالتحديات. لكنكم أثبتّم دومًا أنكم على قدر المسؤولية، وأنكم لا تتراجعون حين يكون الحق هو رفع الراية الوطنية عاليا.”

وواصلت إدارة البيض: “نتمنى لكم كل التوفيق فيما هو قادم، ونثق بأن العدالة ستنصفكم في النهاية.. تمسكوا بالهدوء مهما كانت الظروف، فالتركيز هو سلاحكم الآن”.

وختمت: “تذكروا نحن معكـم قلبًا وقالبًا. فهذا ما سيمنحكم القوة للاستمرار، وإن شاء الله النتيجة تكون كما تستحقون وأكثر.”