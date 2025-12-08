مولودية الجزائر تقلب الطاولة على شباب بلوزداد وتحسم الداربي

حقق مولودية الجزائر فوزا ثمينا في الداربي العاصمي أمام شباب بلوزداد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة متأخرة عن الجولة الأولى من البطولة المحترفة، احتضنها ملعب علي عمار بالدويرة، وسط حضور جماهيري كبير.

وبادر شباب بلوزداد إلى فتح باب التسجيل في الدقيقة 17 عبر فريد الملالي، مستغلا سوء تموضع دفاع المولودية، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة في اللقاء.

وردت مولودية الجزائر بسرعة عن طريق سفيان بايازيد، الذي عادل الكفة في الدقيقة 24 بعد هجمة منسقة أنهاها بتسديدة محكمة لم تمنح حارس شباب بلوزداد، مختار، أي فرصة للتدخل.

واستمر الضغط الهجومي للمولودية طيلة الشوط الثاني إلى غاية الدقيقة 81، حين تمكن البديل محمد ساليو بانغوار، من تسجيل الهدف الثاني بعد متابعة ناجحة داخل منطقة العمليات.

وحاول شباب بلوزداد العودة في النتيجة خلال الدقائق الأخيرة، وضغط على المنافس ما أسفر عن طرد المدافع عبد اللاوي في اللحظات الأخيرة، غير أن دفاع المولودية ظل متماسكا ونجح في الحفاظ على تقدم الفريق إلى غاية صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، يضيف مولودية الجزائر ثلاث نقاط مهمة، وحيث انفرد في الريادة برصيد 25 نقطة، في حين ركن الفريق البلوزدادي في المرتبة 10 بـ 14 نقطة.