مولودية الجزائر توقع عقد شراكة جديد مع شركة “كروكس”

واصلت إدارة فريق مولودية الجزائر، مساعيها لتدعيم الفريق خلال الموسم الجاري، من خلال توقيع عقود شراكة مع ممولين جدد.

وأعلنت إدارة مولودية الجزائر عبر صفحتها الرسمية، عن توقيع عقد شراكة جديد، مع شركة “كروكس”.

كما أوضح ذات المصدر، بأن التوقيع على هذا العقد الجديد، جرى بحضور المدير العام للفريق، كمال كشيدة، والمدير العام لشركة “كروكس” حاج موسى طاهر.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن استراتيجية إدارة فريق مولودية الجزائر، الرامية لتنويع مداخيل الفريق.