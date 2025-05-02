مولودية وهران يفوز وديا بثنائية أمام شباب تموشنت

خاض فريق مولودية وهران، مباراة ودية تحضيرية، في مواجهة فريق شباب تموشنت، ضمن تحضيرات الفريق لباقي مشوار البطولة.

وتمكن فريق مولوديو وهران من تحقيق الفوز في هذا اللقاء التحضيري، بنتيجة هدفين دون رد، على حساب شباب تموشنت.

وحسب الصفحة الرسمية لمولودية وهران، على “فايس بوك”، تدوال على تسجيل أهداف الفريق في هذه المواجهة كل من غوجيل، وبوخلدة.

يذكر ان فريق مولودية وهران، يصارع من أجل ضمان البقاء ضمن القسم المحترفة، فيما تبقى من مباريات الموسم الجاري.