مولودية وusma وcrb نوادي تدعمها الدولة بـ700 مليار تعاني عجزا ماليا

سجلت النوادي الرياضية المحترفة لكرة القدم عجزا ماليا رهيبا خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى غاية 2017 رغم دعم الدولة بإجمالي فاق سبعمائة مليار سنتيم.

وقال مجلس المحاسبه في تقريره وتحديدا في الشق المتعلق بالحسابات التابعة لوزارة الشباب والرياضة “صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم، بأن رصيد الصندوق مع نهاية 2017, قدر بـ 5.424 مليار دينار و6.265 مليار دينار في 2016، في حين بلغت النفقات 0.841 مليار دينار مقابل عدم تحصيل أي ايرادات خلال 2017، حيث اكد تقرير المجلس على أن ايرادات الحساب اقتصرت فقط على إعانات الدولة.