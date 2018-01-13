يقترب المهاجم الدولي الجزائري رشيد غزال، من مغادرة ناديه موناكو الفرنسي، خلال الميركاتو الجاري، نحو أحد الأندية الراغبة في خدماته.

وكشفت موقع “بوز سبور” الفرنسي، أن غزال، يتواجد ضمن أكبر المرشحين لمغادرة موناكو، لعدم تمكنه من فرض نفسه في الفريق.

وأوضح ذات المصدر، أن موناكو، قد يفكر في إعارته، مع احتمال كبير لبيع عقده نهائيا، في حال تلقيه عرضا مغريا.

ويعد إيفرتون الإنجليزي، أكبر المهتمين بغزال، حيث سبق أن قدما عرضا بـ 12 إلى 14 مليون أورو، لناديه السابق ليون.

وحسب “بوز سبور”، لازال النادي الإنجليزي، مهتما بغزال، ويترقب مستجدات وضعيته مع موناكو، قبل التقدم بعرض لاستقدامه في هذا الميركاتو.