مونديال كرة اليد.. المنتخب الوطني لكرة يتلقى ثاني هزيمة أمام إيطاليا

تلقى المنتخب الوطني لكرة اليد، أمسية اليوم الأربعاء، ثاني خسارة في البطولة العالمية لكرة اليد، أمام إيطاليا.

في إطار مواجهة الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

وخسر المنتخب الوطني، مواجهة إيطاليا بنتيجة 32 مقابل 23. بعد أن تلقى هزيمة ثقيلة في مواجهة الجولة الأولى أمام الدانمارك بنتيجة 47 مقابل 22.

للإشارة، تتبقى مواجهة أخيرة للمنتخب الوطني أمام نظيره التونسي، يوم السبت، للتأهل إلى الدور الرئيسي من المنافسة.