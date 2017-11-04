مونشي يفضح ليستر سيتي: “رفضوا بيع محرز للبارصا”

فضح المدير الرياضي لنادي روما الايطالي مونشي، مسؤولي ليستر سيتي مؤكدا أنهم رفضوا بيع اللاعب الجزائري محرز إلى “البارصا”.

وكشف مونشي في تصريح لصحيفة “غازيتا ديلو سبور” الايطالية اليوم السبت، أن مسؤولي نادي “الثعالب” رفضوا التخلي عن نجمهم.

وقال: “كنا نريد جناح أيسر من أجل تعويض رحيل محمد صلاح، وركزنا كثيرا على محرز ووضعنا كل ما لدينا من اجله”.

وأضاف: “ولكن السبب الوحيد الذي كان وراء تضييعه هو رفض مسؤولي ليستر سيتي بيعه”.

وتابع: “وهذا ليس عذرا أبدا.. فقد رفضوا البارصا أيضا”.

وارتبط اسم اللاعب الجزائري بفريقي روما الايطالي وبرشلونة الإسباني في الصيف الماضي.

وكانت تقارير صحفية عالمية أكدت انه قاب قوسين أو أدنى من الإنضمام إلى “البارصا” إلا أنه بقي في فريقه في آخر المطاف.

وفي المقابل كشف ذات المتحدث أن فريقه لن يطلب محرز خلال الميركاتو الشتوي وسيركز على لاعب آخر.