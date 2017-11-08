ميانمار تنتقد بيان مجلس الأمن الذي يُدين العنف ضد مُسلمي الروهينغا

انتقدت ميانمار بيان مجلس الأمن الدولي بخصوص أزمة اللاجئين الروهينغا، واعتبرته أنه قد يضر بشدة محادثاتها مع بنغلادش

بشأن إعادة أكثر من 600 الف شخص فرو من ميانمار بعد الحملة العسكرية.

وردت زعيمة ميانمارأونج سان سوكي، على البيان الذي أدان فيه مجلس الأمن الدولي للقوة المفرطة ضذ الروهينغا

“أن القضايا التي تواجه ميانمار وبنغلادش لا يمكن حلها، إلا على المستوى الثنائي”.

مؤكدة أن مجلس الأمن الدولي أغفلها.

وأوضح مكتب سوكي في بيان الأربعاء، أنه إضافة لذلك قد يضر بيان مجلس الأمن بشدة المحادثات الثنائية بين البلدين .

واضاف البيان، أن المحادثات مع بنغلادش متواصلة

وأن السلطات وجهت الدعوة إلى وزير خارجيتها أبو الحسن محمود علي لزيارة ميانمار يومي 16 و17 نوفمبر الجاري.

للإشارة، حث مجلس الأمن الدولي ميانمار في بيان الإثنين الماضي على الحد عن استخدام القوة العسكرية المفرطة،

كما عبّر عن قلقه البالغ من تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وإساءات بولاية راخين.