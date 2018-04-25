مياه الأمطار تغمر حوالي 50 بيتا في تيسمسيلت

غمرت المياه حوالي 50 بيتا بولاية تيسمسيلت جراء الأمطار الغزيرة التي تهاطلت مساء اليوم الأربعاء.

وحسب الحماية المدنية فقد تم تسجيل تسرب لمياه الأمطار داخل المساكن بعدة أحياء بمدينتي عماري ولرجام على غرارجدو قدوروالشهيد اعمرومعقب جيلالي.

وأضاف المصدر بأن الأمطار الغزيرة قد تسببت في تجمع كميات كبيرة من المياه على مستوى الطرقات الحضرية.

لاسيما بمدينة لرجام، إضافة إلى فيضان وادين ببلدية عماري.

كما تدخلت الحماية المدنية بالتعاون مع أعوان الوحدة الولائية للديوان الوطني للتطهير لتصريف مياه الأمطار من داخل المساكن المتضررة.

حيث بذل أعوان الحماية ومصلحة أسروت كل الجهود من أجل إعادة فتح المحاور الطرقية بمدينة لرجام.