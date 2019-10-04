ميراي: إعداد خارطة طريق للتكفل بمرضى إلتهاب الكبد الفيروسي

إلتقى وزير الصحة محمد ميراوي مع رئيس الفيدرالية الوطنية للمتبرعين بالدم ورئيس الجمعية الوطنية لإلتهاب الكبد الفيروسي.

وحسب بيان للوزارة، فإن اللقاء جرى بمقر الوزارة بعد استقبال كل طرف على حدى.

وأضاف البيان، أن الوزير ركّز في مباحثاته مع رئيس الفيدرالية الوطنية للمتبرعين بالدم على سبل تدعيم الإستراتيجية الوطنية للتبرع بالدم.

كما شدّد ميراوي على ضرورة العمل على ترسيخ ثقافة التبرع بالدم لدى الجزائريين.

من جهة أخرى تمحورت محادثات الوزير مع رئيس الجمعية الوطنية لمرضى إلتهاب الكبد حول ضرورو إعداد خارطة طريق في إطار شبكة وطنية للتكفل بمرضى إلتهاب الكبد الفيروسي.

كما كشف الوزير عن التحضير لعقد يوم دراسي تحسيسي حول داء إلتهاب الكبد الفيروسي.