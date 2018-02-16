ميركل تؤكد أن وقت المصالحة مع تركيا لم يحن بعد

أكدت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل الخميس بأن العلاقات مع تركيا لا يمكن أن تعود لطبيعتها بدون إطلاق أنقرة سراح صحافي تركي ألماني.

والتقت ميركل رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم في برلين لإجراء محادثات من المتوقع ان تشكل بدء التحسن بين البلدين بعد عام ونصف عام من التوتر.

وقالت المستشارة “نعلم أن علاقاتنا الثنائية مرت بمرحلة صعبة، وما زال ذلك مستمرا جزئيا”.

وقالت “لقد شددت اليوم للمرة الألف على الطابع العاجل لهذه القضية” التي “تشوه علاقاتنا وتستمر في القيام بذلك”.

من جهته، تطرق رئيس الوزراء التركي إلى قضية يوجيل مراسل صحيفة “دي فيلت” اليومية في اسطنبول.

وبعدما أثار خلال مقابلة الأربعاء احتمال إطلاق سراح الصحافي، عبر الخميس عن الأمل في “بدء محاكمته في وقت قريب وأن نصل إلى نتيجة”.