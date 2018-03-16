ميركل لوزير داخليتها.. الإسلام ينتمي إلى ألمانيا

ردت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على وزير خارجيتها، الذي قال إن الإسلام ليس جزءا من ألمانيا،

مؤكدة أن مسلمي البلاد وديانتهم يشكلون جزءا منها.

ونقضت المستشارة الألمانية في مؤتمر صحفي ظهر الجمعة تصريحات وزير الداخلية، لكنها امتنعت عن التنديد بها.

وأثار وزير الداخلية الألماني الجديد، هورست سيهوفر وهو زعيم الحزب المحافظ “الاتحاد الاجتماعي المسيحي” المتحالف مع ميركل جدلا الجمعة بتصريحاته.

وقال سيهوفر في تصريحات لصحيفة “بيلد”: “الإسلام ليس جزءا من ألمانيا، ألمانيا طابعها مسيحي، يوم الأحد عطلة، أيام العطل مسيحية وأعياد الفصح والعنصرة والميلاد جزء منها”.

وتابع “لكن المسلمين الذي يعيشون عندنا ينتمون بالتأكيد إلى ألمانيا”،

لكنه رأى أن المسلمين يجب ألا يعيشوا “على الهامش أو ضد” الألمان.