مير “رأس الماء” يستقيل على خلفية الفضيحة الأخلاقية

كشفت مصادر مطلعة للنهار أن رئيس بلدية رأس الماء بسيدي بلعباس “غندوزي سليمان” المدعو “الجخ” قدم استقالته من منصبه.

حيث تم استدعائه اليوم الاحد من طرف الأمن، وهو متواجد بنفس المنطقة، عكس ما يروج انه فر الى وجهة مجهولة.

للإشارة، إهتزت دائرة رأس الماء جنوب سيدي بلعباس على وقع فضيحة أخلاقية بطلها رئيس بلدية رأس الماء.

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لرئيس البلدية رفقت بعض السيدات في وضعيات غير أخلاقية بمكتب عمله.

حيث تم فتح تحقيق من طرف أمن ولاية سيدي بلعباس بخصوص هذه الفيديوهات، كما تم إستدعاء كل الأطراف التي تظهر فيها لسماعها في محاضر رسمية.

هذا وخلف إنتشار الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الغضب لدى الرأي العام بسبب ما أسموه أفعالا غير أخلاقية بمقرات رسمية.