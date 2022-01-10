قناة النهار ميزانية ضخمة لدعم إنتاج الزيت.. اين الخلل والندرة؟ بقلم قناة النهار نشر في 10 جانفي 2022 - 17:34 شارك غرِّد أرسل 123 0 ميزانية ضخمة لدعم إنتاج الزيت.. اين الخلل والندرة؟ رابط دائم : https://nhar.tv/2wkMP اقرأ أيضا شاهد..الكاميرونيات يرقصن ويصنعن أجواء رائعة قبل إنطلاق العرس الكروي قناة النهار 07 جانفي شاهــــــــــــــــــــد فندق الفريق الوطني بدوالا في الكاميرون قناة النهار 06 جانفي جزائريون: العلاج بسم النحل.. أسرار لا تنتهي قناة النهار 05 جانفي صريح جدا: كأس أمم إفريقيا.. هل سيحافظ "الخضر" على اللقب القاري في نظر الجزائريين ؟ قناة النهار 08 جانفي عندي مشكل أنني ما نقبلش ملاحظات الآخرين نتقلق ونبكي..أنا تعبان نفسيا كيفاش ندير؟ قناة النهار 04 جانفي النهار breakfast من ولاية بسكرة مع الشاف سمير -الدوبارة- قناة النهار 09 جانفي كوكايين الفقراء ..التشوتشنة سم قاتل يفتك بالشباب الجزائري قناة النهار 28 ديسمبر زروقي :" بعد إضافة 18 دقيقة أمام قطر عشنا لحظات صعبة جدا !!" قناة النهار 23 ديسمبر شاهد ماذا وجدت قوات الأمن بعد مداهمات لأوكار الفساد ليلة الإحتفال برأس السنة قناة النهار 02 جانفي الجلفة : تخييم وشواء على الجمر..طرق سكان أولاد نايل للإستمتاع بوقتهم قناة النهار 09 جانفي