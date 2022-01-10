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قناة النهار

ميزانية ضخمة لدعم إنتاج الزيت.. اين الخلل والندرة؟

بقلم قناة النهار
ميزانية ضخمة لدعم إنتاج الزيت.. اين الخلل والندرة؟
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ميزانية ضخمة لدعم إنتاج الزيت.. اين الخلل والندرة؟

رابط دائم : https://nhar.tv/2wkMP
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