ميسي يصدم برونالدو في قمة الدور الثمن نهائي للتشامبيونز ليغ

أسفرت قرعة ثمن نهائي التشامبيونزليغ، عن صدام قوي، سيجمع ميسي، وناديه باريس سان جيرمان، بغريمه رونالدو، وفريق مانشستر يونايتد.

وسيعود ميسي، لمواجهة غريمه رونالدو، بألوان جديدة لكل منهما، حيث سيظهر الأرجنتيني بألوان أثرياء فرنسا، بينما يحمل رونالدو قميص الشياطين.

كما من المقرر أن يلعب لقاء الذهاب في باريس، على تجرىى مباراة العودة لحسم المتأهل للدور الربع نهائي في مانشستر.

وبالنظر لقوة الفريقين، وتواجد نجمين بحجم ميسي، ورونالدو في كل جانب، تعد هذه المباراة قمة الدور الثمن نهائي للتسامبينزليغ