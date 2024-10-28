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الرياضة

ميكوتادزي يكشف سر الاحتفالية الاستثنائية رفقة بن رحمة !

بقلم عزيز طالبي
ميكوتادزي يكشف سر الاحتفالية الاستثنائية رفقة بن رحمة !
بن رحمة
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كشف لاعب ليون الفرنسي، جورج ميكوتادزي، عن أسباب الاحتفال الإستثنائي الذي صنع الحدث في فرنسا. رفقة الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، عند تسجيله هدفا جميلا.

وقال اللاعب الجيورجي في حديثه لموقع “لاغازيت دو فاناك” اليوم الاثنين: “بن رحمة أعتبره أخي، أنا سعيد بقوة الانسجام الذي بيننا، أتمنى أن نواصل في ذلك، عندما سجلت هدفا، أراد أن نحتفل بتلك الطريقة”.

وكان بن رحمة قد منح زميله المقرب في ليون تمريرة سحرية، حولها اللاعب الجورجي إلى هدف جميل. في مواجهة أوكسير.

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