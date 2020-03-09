ميلة: أحكم بين السجن 5 سنوات والبراءة في قضية بناء 32 فيلا برخصة بناء غير شرعية ببوجنانة

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء ميلة أحكام بالسجن في قضية بناء 32 فيلا برخصة بناء غير شرعية بمنطقة بوجنانة.

أدانت ذات المحكمة بالحكم على رئيس بلدية قسنطينة الأسبق 5 سنوات سجنا منها سنتين نافذتين عن جناية تزوير محررات رسمية.

كما قضت محكمة الجنايات الابتدائية بـ 5 سنوات منها سنة نافدة لموظف بالمصالح التقنية لبلدية قسنطينة عن جناية المشاركة في تزوير محررات رسمية.

بينما أمرت ذات المحكمة بالسجن 5 سنوات منها سنة نافدة في حق موظف بالمصالح التقنية لبلدية قسنطينة س.ر عن جناية المشاركة في تزوير محررات رسمية.

في حين إستفاد نائب رئيس بلدية قسنطينة للمرقي العقاري م.أ بالبرائة من التهم المنسوبه له.