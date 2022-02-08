ميلة: الإطاحة بعصابة أحياء تستغل الأطفال لبيع المخدرات
أطاحت مصالح أمن ولاية ميلة في عملية محكمة بعصابة أحياء تضم 8 أفراد تنشط انطلاقا من مدينة شلغوم العيد.
و في هذا السياق تقوم هذه العصابة بحجز وتعذيب القصر و استغلالهم في بيع المخدرات والمهلوسات.
وكشفت الفيديوهات و تأكيدات الضحايا و الشهود أنهم يستعملون كل وسائل الترهيب من كلاب مدربة وأسلحة بيضاء وتهدد ضحاياها بالقتل حال الافشاء.
كما يتابعون إضافة للجرائم المرتبطة والوقائع بتكوين عصابة أحياء لخلق جو من انعدام الأمن.
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ميلة: إسترجاع قرابة نصف مليار سنتيم مسروقات
تمكنت مصالح أمن دائرة القرارم قوقة بولاية ميلة من إسترجاع قرابة نصف مليار سنتيم من المسروقات.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية جاءت على خلفية السطو على مسكن إستهدف قرابة 300 مليون سنتيم. و ما يفوق 150 غرام من الذهب ممثلة في مصوغات مختلفة.
حيث تمكنت مصالح الأمن من الوصول إلى المشتبه فيهم المتورطينفي العملية والبالغ عددهم 4 أشخاص. ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
ميلة..حجز 15 مليون سنتيم أوراق مالية مزورة بشلغوم العيد
كما تمكنت عناصر الأمن الوطني في ولاية ميلة سابقا من إحباط محاولة طرح أوراق مالية مزورة بسوق المواشي .
وسمحت العملية من حجز 15 مليون سنتيم مزورة من فئة ألفي دينار جزائري. بالإضافة كذلك إلى استرجاع 22 مليون من عائدات التداول.
وقد تم توقيف شخص ينحدر من ولاية سطيف في العملية اتضح بأن الأوراق المالية التي بحوزته تحمل ذات الرقم التسلسلي. وهو ما انتهت إليه أيضا نتائج الخبرة البنكية بعد عرض الأوراق المحجوزة للتأكد من سلامتها.
توقيف شخص وحجز 5 صفائح مخدرات
كما تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بمعية الدرك الوطني، من توقيف شخص وحجز 5 صفائح مخدرات.
وحسب بيان لذات المصالح، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية الخامسة. بمعية الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد خلوف كتيبة التلاغمة والمجموعة الإقليمية ميلة، من توقيف شخص وحجز كمية من المخدرات، في إطار محاربة الاتجار بالمخدرات.
وتم حجز 5 صفائح من الكيف المعالج ومركبة سياحية، إضافة إلى وسائل التقطيع و الاتصال.