ميلة: الإطاحة بعصابة أحياء تستغل الأطفال لبيع المخدرات

أطاحت مصالح أمن ولاية ميلة في عملية محكمة بعصابة أحياء تضم 8 أفراد تنشط انطلاقا من مدينة شلغوم العيد.

و في هذا السياق تقوم هذه العصابة بحجز وتعذيب القصر و استغلالهم في بيع المخدرات والمهلوسات.

وكشفت الفيديوهات و تأكيدات الضحايا و الشهود أنهم يستعملون كل وسائل الترهيب من كلاب مدربة وأسلحة بيضاء وتهدد ضحاياها بالقتل حال الافشاء.

كما يتابعون إضافة للجرائم المرتبطة والوقائع بتكوين عصابة أحياء لخلق جو من انعدام الأمن.

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