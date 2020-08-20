ميلة.. الدولة “تخلص” إيجار المتضررين من الزلزال وهؤلاء هم المعنيون

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي المحلي عبد الوهاب مولاي، أن المعنيين بالقرار هم المتضررين المصنفة مساكنهم وفق تقارير الخبرات التقنية في الخانتين الحمراء والبرتقالية المستوى 4.

وأضاف مولاي في حديثه مع المتضررين بمخيم المحطة البرية الغربية لنقل المسافرين بوسط مدينة ميلة بأنه سيتم تحديد تسعيرة للإيجار من قبل الجهات المعنية لتنظيم هذه العملية.

وبشأن السكنات الجديدة, أوضح الوالي بأن “العمل جار على إنهاء أشغال التهيئة الخارجية المتعلقة بها في أقرب الآجال.”