ميلة.. ترقية المركز الجامعي إلى جامعة بكافة الصلاحيات

تضمن العدد 68 من الجريدة الرسمية في مادته الثالثة ترقية المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بولاية ميلة إلى جامعة تحمل ذات الاسم و بكافة الصلاحيات.

بحسب ما ورد بالجريدة الرسمية فإن الجامعة تضم 6 كليات وهي كلية الحقوق و كلية الآداب واللغات و كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير إضافة إلى كلية العلوم والتكنولوجيا و كلية علوم الطبيعة والحياة وكلية الرياضيات والإعلام الآلي.

وقد حملت المادة 2 بخصوص مجلس إدارة الجامعة اضافة للمادة 10 التي حددت اعضاؤه زيادة ممثل عن وزير العدل حافظ الاختام والوزير المكلف بالثقافة والفنون.