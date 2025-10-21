ميلة.. ترقية المركز الجامعي إلى جامعة بكافة الصلاحيات
بقلم سفيان بوعون
تضمن العدد 68 من الجريدة الرسمية في مادته الثالثة ترقية المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بولاية ميلة إلى جامعة تحمل ذات الاسم و بكافة الصلاحيات.
بحسب ما ورد بالجريدة الرسمية فإن الجامعة تضم 6 كليات وهي كلية الحقوق و كلية الآداب واللغات و كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير إضافة إلى كلية العلوم والتكنولوجيا و كلية علوم الطبيعة والحياة وكلية الرياضيات والإعلام الآلي.
وقد حملت المادة 2 بخصوص مجلس إدارة الجامعة اضافة للمادة 10 التي حددت اعضاؤه زيادة ممثل عن وزير العدل حافظ الاختام والوزير المكلف بالثقافة والفنون.
رابط دائم : https://nhar.tv/bAMa1