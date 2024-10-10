ميلة: عامين و5 سنوات حبسا في قضية الحمص الفاسد بمخازن تعاونية الحبوب

أدانت محكمة شلغوم العيد إختصاص مجلس قضاء ميلة حال فصلها في قضايا الجنح مجموعة من المسؤولين السابقين بتعاونية الحبوب والبقول الجافة. باحكام قضائية مختلفة في قضية تعود تفاصيلها لشهر ماي 2023. و المتعلقة بما عرف يومها باكتشاف كميات معتبرة من مادة الحمص. بمخازن التعاونية مصاب بالتسوس و العثور على فئران بعدة أكياس.

حيث أدين المدراء السابقون ( ل إ ) 5سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500الف دينار جزائري مع إصدار أمر بالقبض. كما أدين المدير السابق ( ب س ) بعقوبة 3سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري. وهو ذات الحكم الذي سلط على ( ب ن ش) فيما تم إدانة (ب ج) (ب ه ) (س ل ) بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100الف دينار جزائري.

وكانت فرقة الابحاث للدرك الوطني شلغوم العيد قد فتحت تحقيقات على خلفية معلومات، تتعلق بشبهات حول مخزون مادة الحمص في وحدات التخزين لتعاونية الحبوب والبقول الجافة. لكل من التلاغمة وتاجنانت وميلةو القرارم وسيدي مروان. وتوصلت التحقيقات إلى انتشار كبير لحشرة السوس بالمستودعات مع تعرض مادة الحمص للتسوس وكميات أخرى متعفنة. وقدرت الكمية 40 ألف قنطار فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

كما واجه المتهمون تهم الإهمال الواضح المؤدي إلى إتلاف أموال عمومية. و إساءة استغلال الوظيفة و بيع منتوج غير صالح للاستهلاك