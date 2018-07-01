ميهوبي: قنوات خاصة شوهت صورتنا مع الخارج بسبب الأفلام الأجنبية

صرح وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم الأحد أن الفيديرالية الدولية لمنتجي السمعي البصري تراقب كل ما تبثه القنوات التلفزيونية خاصة تلك التي تعرض أفلام غير مرخصة منذ شهر رمضان.

الوزير وخلال توقيع اتفاقية بين باريس والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حول تصريح استخدام المصنفات الفنية والسمعية البصرية لمدة سنة.

أكد أن الجزائر تدفع الثمن جراء ما تبثه هذه القنوات الخاصة التي شوهت صورة البلد على الصعيد الدولي.

والجدير بالذكر أن بث برامج سينيمائية من دون رخصة من أصحابها يفرض عقوبات قانونية صارمة على السلطات الجزائرية يصل إلى حد حجز ممتلكاتها في حال لم يتم تسديد التعويضات.

الأمر الذي جعل في وقت سابق المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سامي بن الشيخ الحسين ينتقد بشدة بعض القنوات الخاصة في الجزائر.

التي تقوم بقرصنة أفلام أجنبية وبثها، وقال بأن قرصنة الأفلام الجديدة التي لا تزال ضمن البرمجة السينمائية يضع سلطات البلد في وضعية حرجة.

خاصة إذا طالب أصحاب الحقوق والمالكون لهذه الأفلام بتعويضات.