ميهوبي يتمنى التوفيق للبطل الجزائري توفيق مخلوفي

شجع الأمين العام بالنيابة، لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، العداء الجزائري توفيق مخلوفي، وتمنى له التوفيق في البطولة العالمية لألعاب القوى.

وغرد ميهوبي على تويتر: “توفيق، بالتوفيق، أنت القادم من سوق أهراس، أرض الأبطال، أسعدت الجزائريين، وستسعدهم دائما، لأنك وُلدت بطلا وستبقى”.

وتمنى الأمين العام بالنيابة للأرندي، ووزير الثقافة الأسبق، لتوفيق مخلوفي، المزيد من التفوق والتألق.

وتأهل العداء الجزائري، توفيق مخلوفي، إلى نهائي 1500 متر، للبطولة العالمية لألعاب القوى بقطر، بعد احتلاله المرتبة الثانية.

وسيجري السباق النهائي لسباق الـ1500 متر، يوم غد الأحد، على الساعة الخامسة وأربعين دقيقة مساء، بتوقيت الجزائر.