ميهوبي يرثي الكاتب عياش يحياوي وينشر صورا جمعتهما بالرئيس تبون

نشر الامين العام بالنيابة لحزب الارندي عزالدين ميهوبي تغريدة عبر صفحته على التويتر يرثي فيها الكاتب والمثقف عياش يحياوي.

وأرفق عزالدين ميهوبي تغريدته بصور جمعته مع الكاتب عياش يحياوي الذي وافته المنية اليوم بالإمارات عن عمر ناهز 63 إثر وعكة صحية.

ومن بين الصور التي نشرها الأمين العام بالنيابة للأرندي صورة جمعته بالرئيس تبون والراحل عياش يحياوي.

وجاء في مضمون التغريدة “وصلت مطار جدّة عائدًا إلى الجزائر، وإذا بخبر وفاة الكاتب والمثقف الكبير عياش يحياوي ينزل كالصاعقة.

لم أصدّق، لكن مشيئة الله كانت أقوى.

رحل عنا المثقف الوطني الذي عاش للأدب والفكر والتراث وحبّ الناس.

رحل الأخ والصديق والرجل الذي لا يبدل موقفه ولو بقي وحده.. عياش هذه صورك شاهدة “.