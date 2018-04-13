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ميهوبي يشارك في إفتتاح تظاهرة “وجدة عاصمة الثقافة العربية 2018”

فن وثقافة
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ميهوبي يشارك في إفتتاح تظاهرة “وجدة عاصمة الثقافة العربية 2018”
بقلم مصطفى.ق

يشارك وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم الجمعة بالمغرب في حفل افتتاح تظاهرة “وجدة عاصمة الثقافة العربية 2018”.

ويشارك وزير الثقافة الجزائري في حفل الافتتاح “بدعوة” من نظيره المغربي محمد العراج، وزير الثقافة والإعلام.

وتتواصل فعاليات “وجدة عاصمة الثقافة العربية 2018” الى غاية 29 مارس 2019  بمشاركة دول عربية ممثلة عبر ثقافاتها وفنونها.      وتهدف “عاصمة الثقافة العربية”  التي بادرت بها اليونيسكو باقتراح من جامعة الدول العربية في 1996.

إلى تعزيز الثقافة العربية وتشجيع التعاون في الدول العربية.

واختيرت مدينتا الجزائر العاصمة وقسنطينة “عاصمة الثقافة العربية” في 2007  و2015 على التوالي.

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