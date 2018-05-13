ميهوبي يعزي العائلة الفنية في وفاة الفنانة صونيا

عزى وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، أسرة الفنانة صونيا والعائلة الثقافيةً والفنية الجزائرية.

وقال ميهوبي في رسالة تعزية نشرته وزارة الثقافة، ان هذه الفنانة التي ظلت متألقة خلال كل مسيرتها الفنية .

وذكر انها وهبت حياتها للفن وللإبداع ولخدمة الثقافة والفن.

واردف انها فنانة عرفت بالالتزامها العميق وبكل ما يخدم الانسان ويرتقي بالذوق، ظلت تحظى دائما باحترام وتقدير الأوساط الثقافية والفنية.

اختارت بعد ان الم بها المرض ان تبتعد عن الاضواء محافظة المكانة التي كانت حققتها في المجال الفني والاعلامي.

وكانت الراحلة ، المرحومة صونيا تمتلك شخصيةً ثقافية ، فنية قوية يضيف الوزير.

مناضلة من اجل قضية المرأة، مدافعة عن حقوقها وملتزمة بالقضايا التحررية.