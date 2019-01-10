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ميهوبي يلتقى فنانين بصدد تصوير فيلم عن رموز الكوميديا الجزائرية

فن وثقافة
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ميهوبي يلتقى فنانين بصدد تصوير فيلم عن رموز الكوميديا الجزائرية
بقلم مصطفى.ق

إلتقى اليوم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بمجموعة من الفنانين الجزائريين هم بصدد تصوير فيلم قصير عن رموز الكوميديا الجزائرية.

ونشر ميهوبي في صفحته الرسمية على تويتر: التقيت اليوم بكل من إيمان بسايح، وهي سينمائية ناشئة مقيمة بمارسيليا، منتجة أفلام وثائقية.

والمخرج المنتج يحي مزاحم، والفنان الممثل حكيم طرايديّة المقيم في هولندا، منتج برامج أطفال، حيث انتهى اليوم من تصوير فيلم قصير رفعه لرموز الكوميديا الجزائرية.


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