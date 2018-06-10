انتقد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي بشدة منتقدي وزارته عبر الفضاء الأزرق.

حول ادعاءات تأخر الوزارة في التكفل بالحالات الاجتماعية المستعصية للفنانين عبر ولايات الوطن.

وقال الوزير خلال كلمة القاها بالمسرح الجهوي بوسط مدينة باتنة أمام مجموعة من الفنانين بمناسبة عيدهم الوطني.

أنه كان من الأفضل لهؤلاء المنتقدين أن يبادروا أولا بتقديم باقة ورد لكل فنان مريض او مهمش، ثم لا بأس بالإنتقاد فيما بعد. موضحا أنه من المستحيل على وزارة الثقافة أن تعلم بوضعية صحية أو اجتماعية صعبة لفنان في ولاية داخلية.

ما لم يتم إخطارها بطريقة أو بأخرى، ثم بعدها إن لم يتم التدخل يحق لمن يريد الإنتقاد ان يفعل ذلك.