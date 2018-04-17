مُحضر “سيباليا” العنصري يتهجم مُجددا على سوداني!!

عاد المُحضر البدني لـ”سيباليا”، برادازيتش للتهجم على الدولي الجزائري، العربي سوداني بعد أن شتمه بعنصرية خلال الجولة الماضية من الدوري.

وصرح الكرواتي :”أنا لست عنصريا، والكلام الذي تلفظت به جاء في لحظة غضب، وأنا أعتذر من سوداني على مابدر مني”.

وواصل :”عليكم أن تعوا بأن سوداني وبعد تسجيله للهدف الأول شتم والدتي، وعناصر فريقي التي كانت على مقربة منه سمعته”.

ليُضيف :”خلال النفق المؤدي لغرف الملابس تحدثت مع سوداني، ولكنه تعامل معي بتكبر ووصفني بإبن الغجرية، وهذا ما أخرجني عن طوري”.

وتأتي هذه الإتهامات من “برادازيتش” بعدما شعر بالخطر وفتحت ضده تحقيقات من طرف الإتحاد الكرواتي وإدارة فريقه التي هددته بالطرد.