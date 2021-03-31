مُدرب البرتغال يرمي الورود على الخضر وبلماضي !

أثنى مُدرب البرتغال “فيرناندو سانتوس” على المُنتخب الوطني الجزائري ومُدربه جمال بلماضي مؤكدا أن الخضر مُنتخب مُرعب.

بطل أوروبا رفقة المنتخب البرتغالي سنة 2016 بفرنسا قال في تصريحات لقناة “سبورت-تي-في” البرتغالية.

“هناك منتخبات أوروبية تراجع مستواها بشكل رهيب وهذا ما انعكس على الكرة الأوروبية بشكل كبير، ولن نستغرب أن يتعرض أي منتخب أوروبي حتى بطل أوروبا لهزيمة قاسية لو يواجه منتخب الجزائر المرعب حاليا”.

وأضاف:“ما يصنعه المدرب بلماضي هناك في إفريقيا يؤشر على ميلاد منتخب ظاهرة، شاهدت مبارياتهم لأخذ بعض اللمحات التكتيكية فاستغربت من تعدد خططهم في المباراة الواحدة، حقا إنهم ماكينة مبرمجة ذاكرتها وعقلها المدبر يتحرك على خط التماس”.