مُدرب الزمالك المصري:”واجهنا فريق كبير والقادم أفضل”

الرياضة
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مُدرب الزمالك المصري:”واجهنا فريق كبير والقادم أفضل” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

أكد المُدرب البرتغالي لفريق الزمالك المصري “جايمي باتشيكو” أن مواجهة اليوم ضد مولودية الجزائر جمعت بين فريقين كبيرين.

مُدرب الزمالك قال بعد اللقاء:”المباراة جمعت بين فريقين كبيرين، وسنحت لنا فرص عديدة ولكن الزمالك لم يحسن استغلالها”.

“ما زلنا في بداية المشوار، لعبنا بشكل جيد ولكن لم يحالفنا التوفيق، ولا بد أن ننظر للأمام ونعمل للتحسن فيما هو قادم والمستقبل سيكون أفضل”.

يُذكر أن المواجهة التي جرت بملعب القاهرة الدولي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.


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