مُدرب الفيحاء :”لولا مبولحي لفزنا بكل سهولة”

حمّل مدرب الفيحاء “غوستافو كوستاس” الدولي الجزائري، رايس مبولحي، فشل أشباله في الفوز أمام “الإتفاق” خلال الجولة الماضية للدوري السعودي.

وصرح التقني الأرجنتيني قائلا :”لقد سيطرنا بالطول والعرض على المُباراة، ولولا التدخلات الحاسمة لمبولحي وأخطاء الحكم لحصدنا النقاط الثلاث بسهولة”.

يُذكر بأن المواجهة بين “الإتفاق” و”الفيحاء” إنتهت بالتعادل بهدف في كل شبكة، وعرفت تقديم “الرايس” لعرض قوي طيلة التسعين دقيقة.

يُشار بأن مبولحي ومنذ وصوله لفريقه الجديد لم يعرف طعم الهزيمة، وقاده للخروج من المنطقة الحمراء التي كان يقبع فيها.