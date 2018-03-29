مُدرب “شالكه 04″:”بن طالب جاهز لموقعة فرايبورغ”

أكد مُدرب “شالكه 04″”دومينيكو تيديسكو” أن نجم فريقه الدولي الجزائري”نبيل بن طالب” جاهز للمُشاركة يوم السبت ضد فرايبورغ في البوندسليغا.

وقال مُدرب الفريق الألماني اليوم الخميس لوسائل الإعلام المحلية:”نبيل بن طالب أُصيب مع منتخب الجزائر بتشنج عضلي لذلك غادر التربص”.

“بن طالب تحصل على راحة لمدة 3 أيام قبل أن يعود للتدريبات معنا والفحوصات الطبية الأخيرة جاءت إيجابية وأثبتت جاهزيته”.

وكان بن طالب قد غادر تربص الخضر بعد مُشاركته يوم الخميس الماضي في اللقاء الودي الذي جمع المنتخب الوطني بتنزانيا.