أشاد المُدرب الفرنسي لنادي “ليستر سيتي” “كلود بويال” باللاعب الدولي المصري لنادي ليفربول “محمد صلاح” بعد لقاء الفريقين اليوم السبت.

وقال مُدرب “الثعالب” بعد نهاية اللقاء بخسارة فريقه بثنائية لهدف وحيد وقعها “الفرعون” المتألق في الدقيقتين 52 و76 على التوالي.

“صلاح هو من فاز علينا اليوم وليس ليفربول.. الهدف الثاني الذي سجله صنعه لنفسه من العدم بفضل كفاءته ومهارته العالية”.

ويُعتبر تصريح “بويال” الذي أكد فيه فضل “صلاح” في فوز “ليفربول” تقزيم غير مُباشر لمحرز خاصة في ظل الصراع الثنائي الخفي بين اللاعبين.