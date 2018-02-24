مُساعد “مورينيو” السابق يُهين قديورة للمرة الثانية على التوالي !!

واصل المُدرب الإسباني لنادي “نوتينغهام فورست” الإنجليزي “أيتور كارانكا” إبعاد الدولي الجزائري “عدلان قديورة” من التشكيلة الأساسية.

وغاب “الدبابة” أمسية اليوم السبت عن التشكيلة الأساسية لفريقه الفائز بخماسية كاملة لهدفين على “كوينز بارك رينجرز” في الأسبوع 34 من “الشامبيون شيب”.

وتُعتبر هذه المرة الثالثة على التوالي الذي يُبعد فيها “كارانكا” قديورة عن التشكيلة الأساسية منذ عودته للفريق في هذا الميركاتو.

لكن الغريب أنها المرة الثانية على التوالي الذي يدفع به في الدقيقة 90 والأخيرة أي من أجل تضييع الوقت وفقط.

وكان أيتور كارانكا مُساعدا للمُدرب البرتغالي جوزي مورينيو أيام إشرافه على الفريق الملكي ريال مدريد.