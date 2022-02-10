نائب وزير خارجية هندوراس في زيارة الى الجزائر

يقوم نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية هندوراس “توراس زلايا جيراردو جوزي انتونيو” بزيارة الى الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 11 و14 فيفري 2022.

وذلك في اطار العلاقات التقليدية والصداقة والتضامن بين الجزائر وهندوراس.

وحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، سيتم استقبال هذا الأخير من طرف وزير الخارجية رمطان لعمامرة.

كما سيجري نائب وزير خارجية هندوراس محادثات مع المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي عمار بلاني.

هذا وجددت حكومة الهندوراس الاعتراف بالجمهورية الصحراوية، حيث سيزور هذا المسؤول مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف .

أين سيلتقي مسؤولي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يضيف بيان الخارجية الجزائرية.