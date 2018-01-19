نابولي خسر 3 ملايين أورو لإقناع وكيل غولام بالتجديد

أشار موقع “كالتشيو نابولي” في خبر وصفه بالحصري، أمسية اليوم، أن إدارة نادي نابولي أنفقت مالا ضخما من أجل إقناع وكيل غولام بالتجديد.

حيث ذكر المصدر أن وكيله البرتغالي خورخي مينديز تحصل على علاوة قدرها 3 مليون أورو بعد تجديد عقد اللاعب الجزائري مع نابولي.

كما أكد الموقع أن الرئيس “دي لورانتيس” رفض التفريط في غولام بأي وسيلة خصوصا أن عقد الجزائري كان لينتهي الصيف القادم.

وهو ما دفعه لرفع أجرته الشهرية وإضافة شرط جزائي كبير في حال رحيله، كما أنفق 3 ملايين أورو فقط لإقناع مقربيه بالتجديد على غرار وكيله.