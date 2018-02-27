معرض للفنون التشكيلية الجزائرية بنابولي الايطالية بداية من الجمعة

يفتتح يوم الجمعة القادم بمدينة نابولي جنوب ايطاليا معرض أعمال لفنانين تشكيليين جزائريين.

وينظم هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 26 مارس القادم بكاستيل ديل أوفو،أقدم قصر بالمدينة التي ترمز إلى تاريخ و ثقافة هذه المدينة الألفية.

ويقترح المعرض الذي تنظمه سفارة الجزائر بروما من خلال اشكال وصور من ابداع الفنانين.

عودة الى الحضارات القديمة والمعاصرة لأرضين قريبتين جدا في التصورات الفنية و في تاريخهما.

ومن بين الفنانين المشاركين في هذا المعرض نادية شكوفي وخالد عبد الله وابراهيم عشير وأحمد بخوجة وعمور دكيس،

بالإضافة إلى عبد القادر هوامل واسماعيل زيزي و الايطالية أنا شاميرا مينوزي.

وينظم هذا المعرض تحت اشراف بلدية نابولي بالتنسيق مع مجلس البلدية للثقافة والسياحة والمؤسسة الايطالية “Sphaerica Srl”.